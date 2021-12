Neos fordern 3-G-Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit ihrem Vorstoß fordern die Neos in Österreich ein, was in einigen anderen Ländern bereits umgesetzt worden ist. So ist etwa in Bayern seit November im öffentlichen Nahverkehr ein 3-G-Nachweis verpflichtend mitzuführen. Die Einhaltung der Regelung wird stichprobenhaft kontrolliert, Kinder und Schüler, die in der Schule regelmäßig getestet werden, sind davon ausgenommen. Wer ohne 3-G-Nachweis angetroffen wird, muss aussteigen, außerdem droht eine Geldstrafe wie beim Schwarzfahren.

Auch Italien hat sich vor Kurzem für ein ähnliches Modell entschieden. Hier müssen auf den Fahrkarten künftig Informationen über den Corona-Status der Fahrgäste ersichtlich sein, überprüft wird schon beim Ticket-Kauf. Dazu sollen in die Datenbanken der Nahverkehrsunternehmen Informationen zum Besitz des Grünen Passes integriert werden – laut Verkehrsministerium eine Chance zum Fortschritt bei der Digitalisierung des Ticketsystems.