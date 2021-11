3-G im Job: Welche digitalen Helfer die Kontrollen erleichtern

So funktioniert's: Arbeitnehmer holen sich ihr Testkit von der BIPA-Filiale, melden sich in ihrer WebApp mittels QR-Code ihrem Unternehmen zu, gurgeln und werfen das Testkit im Anschluss in eine Box bei einer Rewe-Filiale (Billa, Bipa) ein. Binnen 24 Stunden erhalten die Getesteten das Ergebnis samt Befund und Zertifikat zum Grünen Pass. Der Arbeitgeber erhält nach Einverständnis durch die Arbeitnehmer ebenfalls Einsicht in die Ergebnisse. Alternativ kann auch am Arbeitsplatz selbst getestet werden, ein Verantwortlicher im Unternehmen wickelt dabei die Testung für die Mitarbeiter ab.