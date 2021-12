Ansteckung in den Öffis? Wie hoch das Risiko ist

Das unterstreicht, was der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter bei einer Untersuchung, für die mehr als 100 internationale Studien und Fachartikel berücksichtigt wurden, über das Ansteckungspotenzial in Öffis herausgefunden hatte: Das Risiko, sich in Bahn oder Bus anzustecken, sei zwar nicht null, aber doch sehr gering – sofern die Schutzmaßnahmen eingehalten werden, fasste Hutter zusammen.

Bei all diesen Angaben gibt es allerdings eine Einschränkung, auf die auch das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung in seiner Risikoeinschätzung über die Ansteckungsgefahr in den Öffis aus dem Juni 2021 hinweist.