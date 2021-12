Öffnungstag: O du bunter Fleckerlteppich

Kalorien beim Sport verbrennen

Im Gegensatz zu Skiliften waren Fitnesscenter oder Hallenbäder im Lockdown geschlossen: Alle Sporteinrichtungen dürfen ab heute wieder Sportler einlassen (in Oberösterreich ab 17. 12.), es gelten die 2-G-Regel und Maskenpflicht, nur bei der direkten Sportausübung (z. B. am Laufband) darf die Maske fallen.

Bummeln am Christkindlmarkt Jene Adventmärkte, die nicht schon völlig abgesagt wurden, dürfen ausgenommen Oberösterreich heute aufmachen. Direkt am Markt essen oder trinken darf man, sobald im Bundesland die Gastronomie geöffnet hat. Vorarlberg legt die Märkte aber trocken, das Land verhängte ein Alkoholverbot. Es gilt die 2-G-Regel und FFP2-Pflicht. Es dürfen nur 300 Personen zeitgleich am Areal sein, es gilt Registrierungspflicht.

Mehr Besucher in Spital und Heim

In Senioren- oder Pflegeheimen dürfen Bewohner zwei Besucher pro Tag empfangen, erwachsene Patienten in Spitälern einen Besucher pro Tag (Kinder zwei), Wien und Vorarlberg erlauben Erwachsenen einen Besuch pro Woche. Zugang gibt es nur mit 2-G plus, also geimpft oder genesen und negativer Test, vorzugsweise ein PCR-Test.