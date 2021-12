Erstes Kanzler-Interview: Ton-Probleme und inhaltlich wenig Neues

Nehammer zur FPÖ: Es brauche ein "Abrüsten der Worte auf allen Seiten". Diese Aussage richtet sich gegen Parteikollegin Ministerin Elisabeth Köstinger: Sie hatte FPÖ-Chef Herbert Kickl zuletzt "Blut an den Händen" vorgeworfen. Nehammer teilt diese Aussage sichtlich nicht, er habe auch mit Köstinger darüber gesprochen, teilt Der FPÖ sprach er aber die Regierungsfähigkeit ab, zumindest "derzeit".

Auf die Frage, ob die FPÖ zur Zeit eine regierungsfähige Partei sei, meinte Nehammer: "Derzeit nicht."

Nehammer hält nicht vom "Stampfen"

Ob Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident der ÖVP, trotz seiner Vorsitzführung im Ibiza-U-Ausschuss, partout den ÖVP-Korruptionsausschuss leiten soll - oder nicht den Vorsitz abgeben? Es gibt für Nehammer keinen "konkreten, nachvollziehbaren Vorwurf". Dass der Koalitionspartner anderer Meinung sei, das sei evident.

Die Oppositionsparteien bringen kommende Woche einen gemeinsamen Entschließungsantrag ein, der neue Regeln von Regierungsinseraten und eine Neuordnung der Presseförderung zum Inhalt hat. Das will ich der Kanzler und ÖVP-Chef, wie er sagt.

Ob das Eis in der türkis-grünen Koalition "dünn" sei, wie sein Vorgänger, der nunmehrige Wieder-Außenminister Alexander Schallenberg einst sagte, beantwortet Nehammer mit dem zweiten Teil des Schallenberg-Zitats. "Er hat auch gesagt, wenn man aufstampft". Er halte generell nichts vom "Stampfen".

Einer Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen kann Nehammer – er hat sich in seiner Funktion als Innenminister dagegen ausgesprochen – auch gegenwärtig nichts abgewinnen. Österreich habe die zweitgrößte Community aus Afghanistan im europäischen Vergleich. Auch sprach sich Nehammer gegen die explizite Aufnahme von afghanischen Frauenrechtlerinnen aus: "Rund 40.000 Afghanen leben in Österreich – neben Syrern und anderen Nationalitäten. Österreich ist ein Vorbild in der Union. Aber man darf das System nicht überfordern: Wir sind ein Wohlfahrtstaat, und es ist unsere Verpflichtung, diesen zu erhalten und abzusichern."

Netz lacht über Tonprobleme

Im Netz sorgten vor allem die Tonprobleme und weniger die inhaltlichen Aussagen des Interviews für Aufregung. Auf Twitter amüsierte man sich über den „Zwei-Kanal-Ton“: