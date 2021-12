"Der echte Nehammer ist der lernende Nehammer“

Kommen wir zum Lockdown: Die Länder mit der höchsten Inzidenz öffnen, Länder mit der niedrigsten Inzidenz öffnen später. Hat die Regierung die Kontrolle über das Corona-Management verloren, wenn die Länder machen, was sie wollen?

Ich finde den Vorwurf interessant, weil er sich faktisch nicht belegen lässt. Es gilt noch immer der Lockdown für Ungeimpfte. Das ist eine der strengsten Maßnahmen, die es in Europa gibt. Es sind die Mindestabstände und die FFP2-Maske als Mindeststandard definiert. Die Öffnung erfolgt mit Sicherheitsgurt. Es gibt aber auch die Notwendigkeit, in Österreich zu differenzieren. Wir haben Wien als Millionenstadt, im Burgenland eine hohe Durchimpfungsrate, wir haben im Westen sehr viel Grenzverkehr. Da gibt es in den Bundesländern einfach gravierende unterschiedliche Situationen, darauf nehmen wir auch in den Maßnahmen Rücksicht.

Bevor der Corona-Gipfel am Mittwoch stattfand, plädierte der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Platter für die totale Öffnung. Hätte es das unter Sebastian Kurz gegeben, dass ÖVP-Landeshauptleute vor ihm Corona-Maßnahmen ankündigen?

Das glaube ich schon. Die Entscheidung, die in Achensee gefallen ist, dass alle, auch die Geimpften in den Lockdown gehen, war schwerwiegend. Damals wurde das Versprechen gegeben, dass es nach drei Wochen wieder Öffnungen gibt. Deswegen hat Platter am Sonntag gesagt, es muss Öffnungen geben, damit wir auch die Glaubwürdigkeit nicht verlieren. Außerdem gibt es einen Negativeffekt des Lockdowns: Die Impfbereitschaft für den Erststich ist wieder dramatisch zurückgegangen.