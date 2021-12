ÖVP tadelt Chefredakteurin: "Kritik an bürgerlichen Frauen, um Reichweite zu generieren"

Einen Tag nach Plakolms Angelobung äußerte sich die Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Woman, Euke Frank, via Twitter zu Wort. Sie adressierte ihr Unverständnis wie ihren Unmut an ÖVP-Frauenminister Susanne Raab und die neu angelobten bzw. neu bestellten ÖVP-Politikerinnen . "Liebe Frau Minister, und ich finde unerträglich wie hier Menschen, egal ob Frauen oder Männer, versorgt werden - ohne jegliche Qualifikation, gerade in Krisenzeiten. €16.670 ist ein Schlag ins Gesicht für junge, gut ausgebildete Frauen - und Männer", twitterte Frank.