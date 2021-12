Türkis-grüne Streicheleinheiten

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten hat der Nationalrat teils neue Gesichter auf der Regierungsbank begrüßen dürfen. Die ÖVP hat ihr Regierungsteam wiederholt überarbeitet. Allen voran: Neo-Bundeskanzler Karl Nehammer, der in seiner Regierungserklärung viele – nach dem Geschmack einiger Zuhörer zu viele – Dankesworte sprach. An seinen Vorgänger Alexander Schallenberg, der nun wieder Außenminister sein darf, aber auch „ausdrücklich“ an Vorvorgänger Sebastian Kurz, der am Donnerstag sein Nationalratsmandat offiziell zurücklegte.

Erstmals zu sehen bekamen die Abgeordneten dafür Neo-Finanzminister Magnus Brunner, Bildungsminister Martin Polaschek, Innenminister Gerhard Karner – laut Nehammer ein „politischer Vollprofi und Verfassungspatriot“ – und Staatssekretärin Claudia Plakolm, mit (seit heute, Freitag) 27 Jahren jüngstes Glied im neuen ÖVP-Regierungsteam.

Nehammer, der an diesem Tag offenkundig versuchte, beinahe allen Anwesenden seine Wertschätzung persönlich auszudrücken – ja, auch Herbert Kickl – charakterisierte sich dementsprechend als Politiker, der wertschätzend, aber „hart in der Sache“ auftreten wolle.