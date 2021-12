Wie Karl Nehammer als Kanzler vom Kurz-Stil abweicht

Angesprochen auf die Kritik an seinem Nachfolger im Innenministerium, Gerhard Karner, in dessen Gemeinde es ein Engelbert Dollfuß-Museum gibt, sagt Nehammer: „Karner ist ein Verfassungspatriot, dem Grund- und Freiheitsrechte wichtig sind.“ Die ÖVP habe sich intensiv mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt, der Umgang mit dem Austrofaschismus sei klar. Das Dollfuß-Porträt, das bis 2017 im ÖVP-Parlamentsklub hing, soll nach Dafürhalten von Nehammer auch nach dem Parlamentsumbau nicht mehr dorthin zurückkehren. Das „Porträt soll im Museum bleiben“, so der ÖVP-Chef. Er wisse, dass der dafür zuständige ÖVP-Klubobmann August Wöginger dies auch so sehe.