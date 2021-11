"Keine Solidarität mit Ungeimpften": Kickl zeigt Köstinger wegen Verhetzung an

Es gebe, so Kickl, "keine Evidenz weit und breit, dafür Sündenböcke schaffen. Ich zeige Frau Köstinger jetzt wegen Verhetzung an".



Köstinger möge sich merken, so der FPÖ-Chef weiter, dass die Regierung sich "für Unfreiheit, Chaos, Menschverachtung und Versagen beim Schutz der Gesundheit verantworten" werden müssen.