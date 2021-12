Kaum Angst vor Quarantäne: Kein Omikron-Effekt an den Schulen

Mit Maske zu Hause

Bei Omikron sind es dagegen zwei Wochen Quarantäne. Tritt so ein Fall jetzt ein, wäre Weihnachten ein trauriges Fest in Isolation: Feiern mit der erweiterten Familie wären nicht erlaubt, Besuche untersagt; Wien empfiehlt in solchen Fällen allen Familienmitgliedern, zu Hause Maske zu tragen.

Doch an den Schulen ist noch kein Omikron-Effekt eingetreten. Sie sind trotz Aufhebung der Präsenzpflicht gut besucht: Ein Rundruf in den Bildungsdirektionen ergab, dass 80 bis 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen in die Schulen kommen. Distance Learning gilt laut Bildungsministerium erst, wenn es zwei PCR-bestätigte Fälle binnen drei Tagen in einer Klasse gibt.

„Omikron ist derzeit noch kein Thema bei Klassenschließungen“, heißt es in Salzburg; im Bundesland sind 21 Klassen im Distanzunterricht, in Niederösterreich 15 Klassen, in Kärnten 25, in Wien 82 von 11.000 Klassen.

Anzeichen, dass Eltern ihre Kinder zu Hause ließen, um so etwaige Omikron-Quarantänen über Weihnachten und Silvester zu verhindern, gibt es keine. „Davon ist mir nichts bekannt“, betont die Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz. In Oberösterreich sind laut Bildungsdirektion 64 Klassen geschlossen. Omikron-Verdachtsfall gab es in den Schulen keinen, allerdings ist das Bundesland ohnedies strenger: Oberösterreich sondert ab einem PCR-bestätigten Corona-Fall in der Klasse alle nicht-immunisierten Schüler ab, nicht nur Sitznachbarn.