Verwirrung um Schulschließung in Wien wegen Omikron-Fall

"Alle Eltern können ihre Kinder weiterhin in die Schule schicken, wenn sie das wollen. Sie entscheiden, was für ihre Kinder weiterhin am besten ist", heißt es weiter. Zu Klassenschließungen komme es außerdem andauernd, denn das sei in Zeiten der Pandemie keine Neuigkeit mehr.

"Wir wollen uns auch nicht auf unser Bauchgefühl verlassen, sondern es braucht eine wissenschaftliche Grundlage und eben die Entscheidung der Behörde", betont Bildungsstadtrat Heinrich Himmer. "Ich als Vater mache mir auch mehr Sorgen, natürlich, wenn ich von Omikron lese", sagt er weiter.