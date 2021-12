Gesundheitsstadtrat Hacker: "Das Virus will uns austricksen"

Für Hacker ist klar, dass Kinder die Hauptleidtragenden sind, daher "müssen wir schauen, dass wir alle miteinander rasch die dritte Impfung haben, damit wir das in die Beherrschung bringen". Davon sei man noch immer einen Schritt entfernt. Man "wisse, dass Omikron infektiöser ist, aber wir wissen nicht ob es auch kränker macht", so Hacker. So geht der Wiener Gesundheitsstadtrat davon aus, dass "wir einen Anstieg in den absoluten Infektionszahlen haben werden, aber noch ist nicht klar ob und wie sich das auch bei den tatsächlichen Erkrankungen zeigen wird".

Erkenntnisse im Jänner erwartet

Was man wisse, ist, dass die Impfung und vor allem die dritte Impfung einen erheblichen Schutz bietet und man so dem Infektionsgeschehen und vor allem Hospitalisierungen entgegenwirken kann, so Hacker. Der Gesundheitsstadtrat geht davon aus, dass man im Jänner wissen werde, wie sich Omikron auf die stärker der Erkrankung auswirken werde. "Man muss es auch verstehen, wir haben erst eine Beobachtungsphase in Südafrika von mehreren Wochen. Die Gesundheitslage dort ist aber nicht mit jener in Europa vergleichbar. Jetzt gibt es auch Beobachtungen im Norden von Europa. Da warten wir auf Ergebnisse, das wird aber noch ein bisschen dauern. Es gibt erste brauchbare Berechnungen, aber da müssen wir noch etwas geduldig sein", so Hacker.

Die bevorstehende Weihnachtszeit in dieser Phase ist eine Art von "Dilemma" sagt Hacker. Aber es gibt zeitgleich auch keinen Schulbetrieb, was durchaus auch hilft. "Man kann nur empfehlen, dass man, wenn man seine Familie trifft, vorher PCR getestet ist", so der Stadtrat. Das gibt eine gewisse Sicherheit für das Weihnachtsfest kommende Woche.