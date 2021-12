Omikron: "Mild und hochansteckend" ist keine gute Kombination

Die neue Virus-Variante Omikron wird noch diese Woche in Ländern wie Großbritannien, Dänemark und Norwegen die Delta-Variante dominieren. Grund dafür ist die hohe Infektiosität von Omikron.

Sie führt dazu, dass die Neuinfektionen binnen kurzer Zeit exponentiell ansteigen. Innerhalb von 1,7 Tagen verdoppelte sich etwa die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien, in Dänemark kommt es bereits alle 1,6 Tage zu einer Verdopplung. Zuletzt meldete Irland, dass der Anteil der Omikron-Variante an allen Corona-Infektionen innerhalb einer Woche von einem auf elf Prozent gestiegen ist.