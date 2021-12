Valipour: "Manche Aussagen von Politikern gefährden die Gesundheit"

KURIER: FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch stellte am Wochenende bei einer Demonstration die Behauptung auf, die Spitäler seien "wegen Impfschäden" überfüllt. Was sagen Sie dazu?

Arschang Valipour: Das ist schlichtweg unwahr und eine groteske Aussage, die keinem Faktencheck standhält. Es ist so, dass wir sehr gut wissen, welche schweren Nebenwirkungen aufgrund der Impfung bestehen, zum einen aus den Zulassungsstudien, aber auch aus den verpflichtenden Meldungen zu vermuteten Nebenwirkungen an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Gerade bei der Covid-Impfung ist das sehr gut erfasst. Wenn man alle diese Meldungen zusammenzählt, also sowohl leichte als auch schwere, kommt es bei 0,5 Prozent der Geimpften zu Nebenwirkungen, wobei man nicht einmal sagen kann, ob sie kausal damit in Zusammenhang stehen – sie wurden zeitnah zur Impfung gemeldet. Ich halte solche Aussagen für eine politisch ideologisch gefärbte Gesundheitsgefährdung.

Wurden bei Ihnen in der Klinik Impfschäden behandelt?

Bei uns direkt nicht. Natürlich kann es zu Impfschäden kommen, wir wissen etwa, dass bei Astra Zeneca eine impfstoffassoziierte Blutgerinnungsstörung auftreten kann – das war in Österreich 15 Mal der Fall – oder, dass es nach einer Covid-Impfung zu Herzmuskelentzündungen oder Thrombosen kommen kann. Allerdings ist es so, dass die Erkrankung Covid-19 mit einem überproportional höheren Risiko für viele dieser Komplikationen einhergeht. Gerade bei der Herzmuskelentzündung wurde das gezeigt. Ja, es kann nach der Impfung dazu kommen, aber wer ungeimpft an Covid-19 erkrankt, hat ein 15- bis 20-fach höheres Risiko eine Herzmuskelentzündung zu entwickeln. Wie bei jeder Maßnahme ist die Risiko-Nutzen-Abwägung sehr wichtig.

Was halten Sie davon, wenn Politikerinnen und Politiker Auskünfte über die Situation in Spitälern oder Tipps zu Medikamenten geben?

Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern und es liegt mir fern, einen Schranken vorzuhalten. Aber gerade aus der Position eines politisch Verantwortlichen sollten zumindest wahrheitsgetreue Informationen geliefert oder Referenzen genannt werden. Was ich problematisch finde, sind Behauptungen, die dann in den Medien oder auf Social Media kursieren, die nicht belegt werden. Das gilt für Politiker, aber für Mediziner, Wissenschafter und andere genauso. Man kann sagen, was man will, aber man sollte sich im Klaren sein, dass das auch bewiesen werden muss und man eine Verantwortung für die Gesundheit der Menschen hat. Vor Kurzem habe ich auf Twitter den Hashtag #applaudierenstattdemonstrieren gestartet, weil ich Solidarität mit dem Gesundheitspersonal vermisse, das seit zwei Jahren unter enormer Belastung steht. Bedrohungen und Pfiffe sind eine Grenzüberschreitung, oft angestiftet durch Falschinformation.