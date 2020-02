Eine Woche Bauzeit: China eröffnet 1.000-Betten-Spital in Wuhan

Das in nur einer Woche in Schnellbauweise errichtete Huoshenshan-Nothospital in Wuhan wird morgen, Montag, eröffnet. Es ist das erste von zwei neuen Krankenlagern in der schwer vom Coronavirus betroffenen Metropole und bietet in aneinander gereihten Containern Platz für bis zu 1000 Patienten. Zu deren Betreuung wurden 1.400 medizinische Kräfte des chinesischen Militärs entsandt.

Zu dem Personal gehören viele, die vor 17 Jahren bei der SARS-Pandemie in einem ähnlichen Behelfs-Krankenhaus in Xiaotangshan in Peking gearbeitet hatten. Auch seien Experten dabei, die am Kampf gegen Ebola in Sierra Leone und Liberia beteiligt gewesen seien. Das zweite Krankenlager in Wuhan soll in wenigen Tagen fertiggestellt werden.