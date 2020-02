China: Das Land der mysteriösen Megacitys

Seit Wochen lesen wir es überall: „Chinesische Millionenstädte“ sind wegen des Coronavirus in Alarmstimmung, in schierer Panik, ja sogar unter Quarantäne. Im Fernsehen tragen chinesische Patienten Gesichtsmasken, Ärzte hüllen sich in Schutzanzüge. Wir erleben die Bürger von Wuhan und anderer Großstädte im Ausnahmezustand. Aber: Kaum jemand in Europa kennt diese Städte im Normalzustand; über das China abseits der Metropolen Peking und Schanghai weiß man so gut wie nichts.

In China leben 1,4 Milliarden Menschen, das Land zählt mindestens 89 Millionenstädte. Eins vorweg: Von der musealen Lieblichkeit vieler europäischer Hauptstädte haben sie in der Regel nichts. „Sie sind so etwas wie übergroße, gleichsam aufgeblasene Kleinstädte“, sagt der China-Experte Klaus Mühlhahn von der Freien Universität Berlin. „Sie haben trotz ihrer Größe etwas Provinzielles.“