"Wir brauchen Hilfe!": Chinas Spitäler posten Hilferufe

Kaum Informationen

In der Bevölkerung wächst darum der Groll auf das Regime in Peking. Seit der SARS-Epidemie Anfang der 2000er-Jahre, die etwa 800 Menschen das Leben kostete, glauben viele nicht mehr, was für Führung kommuniziert. Jetzt wird zwar offiziell viel getan, das Thema des Virus an sich wird in den staatlichen Medien aber nicht prioritär behandelt: In den Abendnachrichten im Staatsfernsehen am Donnerstag dagegen wurde die Seuche mit keinem Wort erwähnt.

Die staatliche " China Daily", die einzige englischsprachige Zeitung, berichtet über das Virus minimal. Groß berichtet wird über den Bau eines neuen 1000-Betten-Spitals in Wuhan, das bis Anfang Februar fertiggestellt sein soll.