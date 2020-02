Spinnen, Egel, Skorpione: Was auf chinesischen Märkten verkauft wird

Schwefelgeruch, gepaart mit dem fauligen Odeur der sogenannten Stinkfrucht, altes Fett, das der Koch mit dem fleckigen T-Shirt zum wiederholten Male aufkocht, um darin seine Spinnen zu frittieren.

Ein chinesischer Markt birgt vieles, was bei Europäern für Übelkeit sorgen kann – und trotzdem bleibt die Neugierde. Ist ein Skorpion wirklich essbar? Und warum zum Teufel grillt der Mann in der Ecke Blutegel? Maximilian Benke hat sich – lange vor dem Coronavirus – als Tourist auf den großen Markt in Peking gewagt und Antwort auf seine Fragen gefunden. „Der gegrillte Blutegel war mit Sicherheit das Abscheulichste, das ich je gegessen habe“, sagt er zum KURIER. „Obwohl er durchaus heiß war, war er nach wie vor glitschig – mir war extrem flau im Magen.