Warum Pfizer mit der Covid-Pille Großes gelungen ist

"Für eine Tablette zum Schlucken sind das beeindruckende Daten", befindet auch Markus Zeitlinger, Vorstand der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie der MedUni Wien. "Sie wird uns eine tolle Stütze in der Pandemie sein."

Attraktive Therapie

Die vielversprechende Wirksamkeit zeigt sich, wenn mit der Behandlung innerhalb von drei bis fünf Tagen nach Auftreten erster Symptome begonnen wird. Rasches Handeln ist also unabdingbar. "Man wird eine ausgeklügelte Logistik brauchen, um das Medikament rasch zu den infizierten Patientinnen und Patienten zu bekommen", sagt Zeitlinger. Dafür sei die Einbindung diverser relevanter Akteure vonnöten – von Contact-Tracern über Apotheker bis hin zu Allgemeinmedizinern.

Letztere könnten beim Einsatz von Paxlovid erstmals eine zentrale Rolle übernehmen. Bisher durften Covid-Präparate nur im Spital verabreicht werden. "Im Gegensatz zu Antikörper-Therapien, die an Infusionsstraßen oder Ambulanzen gebunden sind, hat Paxlovid den Vorteil, dass es als Tablette gut im niedergelassenen Bereich einsetzbar ist", sagt Zeitlinger.

Was genau steckt in dem "Wundermittel", das die Virusvermehrung im Körper hemmt? Paxlovid wird oral eingenommen und ist ein Kombi-Präparat aus einem Wirkstoff, der speziell gegen Covid-19 entwickelt wurde (Nirmatrelvir) und einem älteren Wirkstoff aus der HIV-Therapie (Ritonavir). Letzterer kommt zum Einsatz, damit der neue Wirkstoff im Körper nicht zu rasch abgebaut wird. "Ritonavir hat selbst in diesem Kontext keine antivirale Aktivität, schützt aber die wirksame Substanz Nirmatrelvir vor dem Abbau in der Leber", präzisiert Zeitlinger.

Faktor Verfügbarkeit

Paxlovid dürfe jedenfalls nur unter zwei Bedingungen in die Hände von Hausärzten gelangen: "Zum einen muss die Ärztekammer sicherstellen, dass die betreffenden Ärzte gut für das neue Medikament geschult sind", sagt Zeitlinger. Zum anderen müsse es klare Kriterien geben, wer das Therapeutikum erhält. "Wir werden schlicht keine ausreichende Menge zur Verfügung haben, um es jedem zu geben – insbesondere, wenn wir eine wilde Omikron-Welle erleben, was zu befürchten ist." Je höher das Risiko ins Spital zu kommen, desto nützlicher ist Paxlovid außerdem. Zur reinen Symptomlinderung bei milden Verläufen taugt es nicht.

Ob die Vergabe-Entscheidung ebenfalls Hausärzten obliegen sollte, bezweifelt Zeitlinger: "Das würde enorm viel Druck auf die Kolleginnen und Kollegen erzeugen. Eine zentrale Stelle, die das unabhängig regelt, wäre sinnvoller."