Während die vierte Welle also abebbt, baut sich parallel eine Omikron-Welle auf. Spätestens im Jänner, so Ostermann, dürfte sie in Österreich voll ankommen. Fragt sich nur: Wie hart? Laut Bergthaler gehen Forscher in England davon aus, dass dies „die größte Welle“ seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren wird. Diese düstere Prognose teilen aber nicht alle Experten. Vieles ist – wie gesagt – noch ungewiss.

Strenge Quarantäne, Priorität beim Contact Tracing



Um die Ausbreitung der Mutation zumindest zu verlangsamen, gilt seit Dienstag: Egal ob geimpft oder genesen – jede Kontaktperson eines Infizierten muss 14 Tage in Quarantäne. Beim Contact Tracing hat Omikron derzeit Priorität, heißt es im Gesundheitsministerium.

Allerdings wissen Infizierte meist selbst nicht, dass sie die Omikron-Variante haben. Sequenzierungen (nähere Überprüfungen eines positiven PCR-Tests auf die Variante) werden nämlich nur stichprobenartig durchgeführt, weil sie sehr aufwendig sind. Darauf macht Virologe Christoph Steininger im KURIER-Podcast aufmerksam.