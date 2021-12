Impf-Empfehlungen für Kinder: Was Eltern an der Sicherheit zweifeln lässt

Warteposition

Das zaghaftere Vorgehen der STIKO sei laut Kerbl aber per se nichts Ungewöhnliches: "Für den Kinderimpfstoff gibt es bisher Daten aus einer Zulassungsstudie, an der etwas mehr als 2.000 Kinder beteiligt waren." Die Ergebnisse würden klar für die Impfung sprechen, allerdings warte die STIKO noch auf umfassendere Daten. Dass in den USA schon über fünf Millionen kleinere Kinder komplikationslos immunisiert wurden, reicht der STIKO nicht. Kerbl rechnet in spätestens zwei Monaten mit einer generellen Empfehlung.

Damit folgt das Gremium einer bewährten Strategie: Für Kinder ab zwölf empfahl das österreichische NIG die Immunisierung schon Ende Mai, die deutsche STIKO schloss sich erst am 16. August an. Kerbl geht davon aus, dass das Zuwarten auch dieses Mal in eine generelle Empfehlung münden wird: "Ich rechne in spätestens zwei Monaten damit."

Dass in den USA bereits über fünf Millionen kleinere Kinder komplikationslos immunisiert wurden, reicht der STIKO nicht. Seltene Nebenwirkungen wie beispielsweise Herzmuskelentzündungen, die zuvor in sehr seltenen Fällen bei Über-15-Jährigen Burschen und jungen Männern unter 30 aufgetreten waren, wurden in den USA nicht beobachtet. Berichte darüber nähren nach wie vor elterliche Ängste. "Das Risiko, diese im Regelfall sehr gut behandelbare Nebenwirkung zu entwickeln, liegt bei jungen Männern je nach Studie bei 1 zu 20.000 bis 1 zu 100.000", sagt Kerbl. Infiziert man sich mit Corona, sei das Risiko dafür aber bis zu 30-fach höher.

Mangelware

Dass die Zurückhaltung der STIKO auf einen Impfstoffmangel zurückzuführen ist – Gesundheitsminister Karl Lauterbach bestätigte kürzlich, dass in Deutschland zu Beginn des neuen Jahres zu wenig Dosen verfügbar sein werden –, weist man auf KURIER-Anfrage im Bundesgesundheitsministerium zurück. Der neue Kinderimpfstoff sei von der vorübergehenden Impfstoffknappheit nicht betroffen. Die STIKO sei zudem "ein unabhängiges Expertengremium".Das Robert Koch-Institut, dem die STIKO unterstellt ist, wollte sich auf KURIER-Anfrage nicht dazu äußern.

Dass man vonseiten des NIG hierzulande mit der breiten Befürwortung der Kinderimpfung ein Risiko eingeht, glaubt Kerbl, der am Landeskrankenhaus Leoben die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde leitet, nicht: "Es gibt aktuell keinerlei Hinweise darauf." Im Gegenteil: "Im Herbst haben wir zwar weniger Krankheitsfälle gesehen, als wir es angesichts der Inzidenzen erwartet hätten. Aber jetzt müssen wir doch wieder vermehrt Kinder wegen Covid-19 auf unseren Stationen behandeln – und teilweise sind die Kinder auch sehr krank. Das spricht eindeutig für die Impfung."

Recht auf Schutz

Dass durch die unterschiedlichen Empfehlungen Zweifel an der Sicherheit der Impfung genährt werden, bedauert Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer: "Man muss jeder wissenschaftlichen Fachgesellschaft einen Eigenspielraum zugestehen. Ich bin aber froh, dass Österreich sofort mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur mitgezogen ist", sagte er am Dienstag im "Morgenjournal" auf Ö1.

Der Leidensdruck der Kinder offenbare sich täglich in Gesprächen in Arztpraxen. Kinder hätten Angst, sich selbst oder Nahestehende anzustecken. Ängste, die man nehmen könne, betont Schmitzberger, indem man ihnen "das Recht zugesteht, selbst gegen das Virus geschützt zu sein".

Maria Paulke-Korinek, Leiterin Abteilung für Impfwesen im Gesundheitsministerium und NIG-Mitglied, verwies am Dienstag in einer Pressekonferenz auf den Einsatz heimischer Ärztinnen und Ärzte: "Die Empfehlungen sind in Österreich deswegen anders, weil wir brillante Kinderärzte haben, die unverzüglich umfassende Daten zur Covid-Krankheitslast bei Kindern zur Verfügung gestellt haben und es uns so ermöglicht haben, das Nutzen-Risiko-Profil genau zu kalkulieren. Wir haben sichere, effektive Impfstoffe, die für Kinder exzellent verträglich sind. Und wir haben Kinder, die kurz- und langfristig stark unter Covid-19 leiden. Für das Nationale Impfgremium spricht daher alles für die Impfung von Kindern."