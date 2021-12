Covid-Medikamente: "Keine Garantie auf erfolgreiche Behandlung"

Und Wechselwirkungen mit anderen Arzneien sind nicht ausgeschlossen: „Es sind Präparate für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, aber sicher nicht für jeden Infizierten.“ Dafür würde auch die verfügbare Menge gar nicht ausreichen. „Das sind keine harmlosen Fiebersenker, die man in der Hausapotheke hat und bei Bedarf einfach so nimmt.“ Überdies sei das Zeitfenster für eine Anwendung mit maximal fünf Tagen nach Symptombeginn sehr kurz. Zoufaly betont, dass die Pille Molnupiravir (MSD) „möglicherweise in einigen Wochen“ verfügbar sein wird, Paxlovid (Pfizer) „in einigen Monaten“.