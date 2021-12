Omikron-Variante: Warum Impfstoffe nicht die einzige Antwort sind

Nichts desto trotz werden die bisherigen Untersuchungsergebnisse als besorgniserregend eingestuft So zeigte etwa eine Studie in Großbritannien, dass der in Oxford entwickelte Wirkstoff von Astra Zeneca keine Fähigkeit zeigte, eine Omikron-Infektion sechs Monate nach der Impfung zu stoppen. Den Impfstoff haben fast 90 Prozent aller in Indien Immunisierten erhalten.

Auch die beiden chinesischen Impfstoffe, fast die Hälfte aller weltweit ausgelieferten Vakzine, bietet "fast null Schutz" vor einer Omikron-Infektion, heißt es in der New York Times. "Erbärmlich" werden auch die Ergebnisse von Sputnik gegen Omikron bezeichnet. Ebenso der nur einmal zu verabreichende Impfstoff von Johnson & Johnson, der etwa in Afrika verwendet wurde, zeigte keine guten Ergebnisse.

"Was man zuerst verliert ist der Schutz gegen asymptomatische milde Infektionen, was man länger behalt ist der Schutz vor schweren Erkrankungen und Tod", sagt der Virologe John Moore aus New York.