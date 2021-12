Omikron: Sprunghafter Anstieg in Wien

Wenngleich über die Schwere der Erkrankung mit der neuen Omikron-Variante noch wenig Gesichertes gesagt werden kann, gewiss ist: Die neue Variante verbreitet sich rasant.

In den Niederlanden verdoppeln sich die Infektionszahlen aktuell alle zwei bis drei Tage. Premier Rutte hat die Reißleine gezogen, bis 14. Jänner gilt ein harter Lockdown. In Deutschland werden Stimmen laut, denselben Schritt zu tun, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Dieser werde jedoch nicht vor Weihnachten kommen, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach aktuellem Stand. In England und Schottland gehen 60 Prozent der Neuinfektionen bereits auf die ansteckendere Variante zurück. In Israel stimmte Regierungschef Naftali Bennett stimmte das Volk am Sonntag auf eine fünfte Corona-Welle ein.

Über 200 Fälle in Wien

Laut offiziellen Zahlen aus dem Gesundheitsministerium hält sich die Verbreitung in Österreich noch zurück: Von 80 bestätigten Fällen war gestern die Rede - davon 37 in Wien. Allerdings basieren diese Zahlen auf Daten von Freitag voriger Woche.

Tatsächlich wurden bis gestern Abend in Wien 217 Omikron-Fälle registriert, berichtet das Ö1-Morgenjournal mit Verweis auf Daten aus dem Büro des Gesundheitssprechers Peter Hacker. 198 Omikron-Fälle sind demnach noch aktive Erkrankungen.