Ein Jahr Impfung – das große Gemeinderanking

Seit dem 27. Dezember 2020 ist es möglich, sich in Österreich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Seit diesem Tag wurden 16.198.443 Impfdosen verabreicht. 70 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher haben ein gültiges Impfzertifikat.

Doch manche Gemeinden im Land tun sich bei der Impfung ihrer Bevölkerung schwerer als andere. Bereits im Sommer, mit damals gerade einmal knapp 29 Prozent Durchimpfungsrate, war Stall im Mölltal (Kärnten) die am wenigsten geimpfte Gemeinde Österreichs. Für Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) kein Wunder, wie er damals dem KURIER erzählte: "Ja, wen wundert’s? Wir hatten sehr viele alte Leute mit Komplikationen nach der Impfung, so was macht halt die Runde."

Vier Monate später ist die Impfquote in seinem Ort zwar gestiegen, liegt aber immer noch am unteren Ende aller Gemeinden in Österreich. Knapp über 37,6 Prozent (Stand: 22. Dezember) seiner Gemeinde haben einen vollständigen Impfschutz (1. und 2. Impfung). Überhaupt nur knapp über 15 Prozent der 1.500-Einwohner-Gemeinde haben eine Booster-Impfung bekommen, nur 45 Prozent einen Erststich.

Damit steht Ebners Gemeinde weiterhin an letzter Stelle. Auf abermalige KURIER-Nachfrage wimmelte Ebner diesmal am Telefon aber nur ab. "Kommst zu mir ins Gemeindeamt, dann reden wir darüber. Am Telefon funktioniert das nicht."