Skifahren im Schatten von Corona

Es gibt sogar gewisse preisliche Zuckerln als Bonus: Wer sich am Hochkar und am Ötscher bereits vorab online registriert und sein Ticket kauft, erspart sich drei Euro auf den Kartenpreis. Unter dem Strich bedeutete Corona aber auch für Tagesskigebiete eine wirtschaftlich herausfordernde Zeit. In den niederösterreichischen Skigebieten gab es im Vorjahr um 40 Prozent weniger Ersteintritte und minus 20 Prozent bei den Erlösen.

Verzweiflung in Tirol: „Die Lage ist dramatisch“

Jeder vierte Euro in Tirol wird direkt oder indirekt im Tourismus verdient: Das ist die Statistik, die VP-Landeshauptmann Günther Platter und Vertreter der Branche über Jahre wie eine Monstranz vor sich hertrugen. In Zeiten von Corona zeigt sie, wie groß die Abhängigkeit des Bundeslandes von diesem nun so krisengebeutelten Sektor ist.