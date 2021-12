Du sollst nicht – oder: Die 10 politischen Gebote der Corona-Pandemie

9. Du sollst auf digitale Lösungen setzen

Lange haben wir in Österreich die Digitalisierung verschlafen. Mittlerweile führen wir Videokonferenzen als hätten wir nie etwas anderes gemacht. Der Grüne Pass funktioniert, da den QR-Code aber kaum jemand beim Einlass scannt oder mit dem Ausweis vergleicht, taugt er nur halb so viel, wie er könnte. Start-ups sollen schon die Ausweisintegration in den Grünen Pass angeboten haben, werden aber von den Behörden bisher nicht erhört. Zum echten Rohrkrepierer wurde die gut gemeinte App "Stopp Corona" des Roten Kreuz. Hat Ihre App schon einmal angeschlagen? Nein? Glauben Sie dass Sie schon mal irgendwann mit einem Infizierten in Kontakt waren? Ja? Na also. In den Papierkorb damit. Die Regierung unterliegt in diesem Bereich einem seltsamen Zustand der Schwerfälligkeit? Denn was hätte es die sich Digitalisierungministerin nennende Margarete Schramböck gekostet, die besten IT- und Coding-Köpfe des Landes zu einem Mega-Hackathon zusammenzutrommeln und die Pandemie echt digital zu bekämpfen? Ist es die oft unbegründete Angst vor dem Datenschutz?