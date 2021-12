Österreich steht seit dem heutigen Christtag wegen der entschärften Corona-Situation nicht mehr auf der deutschen Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Auch die damit verbundene Mitte November verhängte deutsche Reisewarnung für Österreich wurde zu Mitternacht aufgehoben. Bei der Einreise nach Deutschland bzw. Rückkehr deutscher Urlauber entfällt damit die Quarantänepflicht für Ungeimpfte und die Registrierungspflicht für alle Einreisenden.

Kinder unter 12 Jahren mussten in Quarantäne

Geimpfte und Genesene waren bereits bisher von der verpflichtenden Quarantäne nach der Einreise ausgenommen. Allerdings mussten auch Kinder unter 12 Jahren nach ihrer Einreise/Rückkehr nach Deutschland fünf Tage in Heimquarantäne. Das sorgte insbesondere im heimischen Tourismus für Probleme. Die am Donnerstag vom deutschen Robert-Koch-Institut verkündete Streichung Österreich von der Liste der Hochrisikogebiete sorgte daher für Erleichterung in der Branche. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach von einem "richtigen Schritt und motivierenden Signal - vor allem für unsere Gastronomie- und Hotelleriebetriebe".

Sechs- bis Zwölfjährige müssen bei der Einreise nach Deutschland nun einen negativen Coronatest vorlegen, sofern sie nicht einen Impf- oder Genesenennachweis haben.

Ganz Österreich mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg (Vorarlberg) und Jungholz sowie dem Rißtal (beide Tirol), die nur von Deutschland aus zugänglich sind, hatte seit dem 14. November in Deutschland als Hochrisikogebiet gegolten.

Für die quarantänefreie Einreise nach Österreich gilt derzeit 2G-plus, also die Reisenden müssen genesen oder geimpft sein und zusätzlich einen PCR-Test nachweisen. Dreifach Geimpfte sind nicht zur Vorlage eines Testnachweises verpflichtet. Kinder unter zwölf Jahren sind von den Bestimmungen ausgenommen.