Neben Corona: Baut sich jetzt auch noch eine Influenza-Welle auf?

Hoch war in der Kalenderwoche 50 (13.12. bis 19.12.) laut dem Bericht die Virusaktivität in der Republik Kosovo, auf mittlerem Niveau in Kasachstan und Russland und vorerst noch auf niedrigem Niveau u.a. in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Estland, Serbien, der Slowakei und Schweden. IIn der Slowakei gab es lokale Influenzaausbrüche.

Und die Zahl der Nachweise steigt: In Schweden waren zuletzt bereits 43 Prozent der im nationalen Überwachungssystem von Ärzten eingeschickten Abstrichproben positiv.

Auch das Zentrum für Virologie der MedUni Wien schrieb zuletzt von einer "zunehmenden Influenzavirusaktivität" in ganz Europa.

"Nicht auf weitere Daten warten"

In der ganzen Europa-Region der WHO lag der Anteil positiver Proben in der KW 49 bei 11 Prozent und damit über dem Grenzwert für den Beginn der Influenzasaison (zehn und mehr Prozent in zwei aufeinanderfolgenden Wochen). In der Kalenderwoche 50 waren es 9,5 Prozent. "Angesichts der Nähe dieses Wertes zu der Schwelle (von zehn Prozent, Anm,.) und im Lichte der forgesetzten Covid-19-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme halten wir es für klug, nicht auf weitere Daten zu warten um den Beginn der Influenza-Epidemie festzulegen."

Und es gebe auch bereits Influenza-Fälle auf Intensivstationen in der Europa-Region der WHO.

"Deutlich mehr Fälle als im Vorjahr"

Auch in Deutschland gab es bis zur KW 50 erst 449 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle. "Im Vergleich mit den letzten fünf vorpandemischen Saisonen sind diese Werte sehr niedrig. Es wurden jedoch deutlich mehr Fälle als im Vorjahr übermittelt", heißt es in dem AGI-Bericht.

Einen Anstieg gab es zuletzt in Österreich bei den grippalen Infekten: Von 4860 Neuerkrankungen in Wien in der Kalenderwoche 49 auf 8000 Neuerkrankungen in der Kalenderwoche 50, berichtet der Grippemeldedienst der Stadt Wien.

Sehr häufig sind nach wie vor auch Infektionen mit RS-Viren. Das Respiratorische Synzytial-Virus (kurz RS-Virus oder RSV) ist bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von zwei Jahren der häufigste Auslöser von akuten Infektionen der unteren Atemwege. In den ersten drei Lebensmonaten können diese besonders schwer verlaufen.