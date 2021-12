Omikron: Wie berechtigt ist die Hoffnung auf weniger schwere Verläufe?

Und Drosten zitiert eine Studie aus dem australischen Bundesstaat New South Wales mit der Hauptstadt Sydney: "In NSW sind fast 95 Prozent der Erwachsenen doppelt geimpft. Hier reduziert Omikron gegenüber Delta die Quote der Krankenhaus-Aufnahmen um mehr als die Hälfte." Aber auch da schränkt er ein: "Klar, man muss immer dazu sagen: Ein schneller Inzidenzanstieg macht den Effekt zunichte. Aber dennoch erfreulich!"

"Zumindest in Laborstudien scheint Omikron schlechter in der Lage zu sein, Zellen zu infizieren", sagt der deutsche Immunologe Carsten Watzl. "Durch die Mutationen im Spike-Protein binden die Antikörper zwar deutlich schlechter, aber auch die Interaktion mit dem Rezeptor an den Zellen, der die Eintrittspforte für das Virus ist, scheint dadurch verschlechtert zu sein. Omikron hat wohl einen deutlichen Vorteil bei der Vermehrung in den oberen Atemwegen, aber einen Nachteil bei der Infektion in der Lunge."

Trotzdem bleibt aber das Infektionsrisiko enorm hoch: "Den besten Schutz vor Infektionen und Krankenhausaufenthalten bietet weiterhin die Auffrischungsimpfung", betont Azra Ghani, eine der Autorinnen der Studie des Imperial College London.