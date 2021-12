Die Booster-Frage: Auffrischen mit RNA-Impfstoff oder Novavax?

Bisher empfahl das Nationale Impfgremium die Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff. Welche Rolle künftig Novavax spielen soll, wird das NIG bei seiner nächsten Sitzung diskutieren. „Meine persönliche Meinung ist: Ich sehe in einer Auffrischung mit Novavax keine wirklichen Probleme“, sagt Impfstoff-Spezialist und Kinderarzt Karl Zwiauer, selbst Mitglied des NIG. „Die bisher verfügbaren Daten zeigen, dass auch Novavax eine gute Immunreaktion auslöst, die Werte sind mit jenen der mRNA-Impfstoffe annähernd vergleichbar.“ Allerdings wäre es eine Off-Label-Anwendung, da es für einen Novavax-Booster noch keine Zulassung gebe.

"In einer Vergleichsstudie schnitten die mRNA-Impfstoffe als Booster am besten ab, was die Stimulation des Immunsystems betrifft, aber auch Novavax war ok", sagt auch Impfstoffspezialist Herwig Kollaritsch.

Ähnlich sieht es der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. "Bei den Booster-Impfungen ist Novavax laut einer britischen Studie nicht ganz so effektiv wie die mRNA-Impfstoffe, aber deutlich besser als die Vektorimpfstoffe", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".