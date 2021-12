Welche Bezirke am stärksten von Corona betroffen waren

Mit 17.877,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Verlauf des Jahres (Stand 21. Dezember) und zudem der niedrigsten Quote an gültigen Impfzertifikaten ist der Bezirk Braunau in Oberösterreich der Spitzenreiter. Gesamt gab es dort bislang 19.038 Infizierte in diesem Jahr.

Weil die Covid-Situation gerade im Herbst in dem Bezirk besonders gravierend war, gab es dort auch von 26. Oktober bis 6. November Ausreisekontrollen. Es war seit Beginn der Pandemie bereits das dritte Mal, dass diese Maßnahme notwendig wurde.

Auf dem zweiten Rang in Sachen Neuinfektionen im Jahresverlauf liegt Lienz (Tirol) mit 16.507,56 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auf dem dritten Platz knapp hinter Lienz liegt Hallein in Salzburg mit 16.252,95 Infektionen pro 100.000 Einwohner.