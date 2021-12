Klimek ist damit auf einer Linie wie auch der Expertenrat der deutschen Bundesregierung, der am Montag vor allem vor den Folgen, die die bevorstehende Omikron-Welle auf Unternehmen der kritischen Infrastruktur haben könnte, warnte. Wenn sich die Ausbreitung weiter in dieser Geschwindigkeit fortsetzt, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt oder in Quarantäne, hieß es. Neben dem Gesundheitssystem wäre auch die kritische Infrastruktur "extrem belastet".

In Österreich hat bereits der Stromkonzern Verbund deshalb auf eine strikte Trennung der in mehrere Teams aufgeteilten Mannschaft gesetzt. Vor allem in den Kraftwerken soll eine Aufteilung in Kleingruppen eine Clusterbildung vermeiden. Wo Homeoffice nicht möglich ist, gelte eine FFP2-Maskenpflicht. Neben den Impfungen und Tests werde an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter appelliert, auch im privaten Bereich vorsichtig zu sein. Eine Empfehlung, über die Feiertage öffentliche Verkehrsmittel, Reisen oder Verwandtschaftsbesuche zu vermeiden, gibt es nicht.

Seitens des im Innenministerium angesiedelten Staatlichen Krisen-und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) gibt es für Unternehmen der kritischen Infrastruktur derzeit noch keine Omikron-spezifischen Handlungsempfehlungen. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, die Lage bezüglich der kritischen Infrastruktur werde genauestens analysiert. Derzeit erfolge eine inhaltliche Bewertung durch die neue gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination namens "GECKO". "Im Zuge der Corona-Pandemie wurden in Zusammenarbeit mit der kritischen Infrastruktur und dem Verteidigungsministerium bereits zahlreiche Vorbereitungen getroffen und Prozesse aufgesetzt, um bei einer Verschärfung der Lage rasch reagieren zu können", versicherte das Gesundheitsministerium.