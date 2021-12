Omikron-Suche in Österreich: "Wir blicken in den Rückspiegel"

Dunkelziffer unbekannt

Aber auch die 200 Fälle in Wien sind wohl viel zu kurz gegriffen. Laut Elling seien die vorliegenden Informationen zu lückenhaft, "um einschätzen zu können, wie hoch die Dunkelziffer in Wien ist. Für viele andere Regionen, wissen wir einfach nur, dass wir nichts wissen."

Von der AGES erwartet sich Elling ein strukturiertes Logistiksystem für Stichproben-Sequenzierungen. Was sich Elling davon erhofft: "Um bei diesen Stichproben die Daten miteinander verschränken zu können, über das Alter der Patienten, den Impfstatus der Patienten und die Frage, wie schwer die Verläufe sind, um sofort einschätzen zu können, ob man sich bei neuen Varianten Sorgen machen muss." Derzeit müsse man sich in solchen Fragen auf die Daten aus Dänemark und Großbritannien verlassen.

Ruf nach Vortests in Westösterreich

Wichtig wären Vortests in Westösterreich. Bezugnehmend auf die vielen Flieger aus Großbritannien, die täglich in Innsbruck und Salzburg landen, müsse man davon ausgehen, dass pro Tag "15 Fälle importiert werden und die dann natürlich direkt in die Skigebiete gehen und in die Hotels".