Dutzende Flüge aus GB: Corona-Kontrollen an den Grenzen verschärft

Anderen wiederum ging es mit den Verschärfungen zu langsam, da am Wochenende noch Urlauber aus Omikron-Hotspots wie Großbritannien oder den Niederlanden nach der 2-G-Regel und ohne PCR-Test auf Flughäfen in Österreich einreisen konnten.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, dass bei solchen Verschärfungen stets zwei Seiten betrachtet werden müssten. Einerseits gelte es, schnell zu reagieren. Andererseits müsse auch die Umsetzung gewährleistet sein.

Dutzend Maschinen aus Großbritannien

Im konkreten Fall galt es vor allem, die Kontrollen an Grenzen und Flughäfen hochzufahren. In Innsbruck landeten alleine am Samstag über ein Dutzend Maschinen aus Großbritannien und Holland. "Wir haben bereits am Wochenende die Daten aller Briten erfasst", sagt Harald Baumgartner, Leiter der Tiroler Fremden- und Grenzpolizei. Die Kontrollen der neuen Regeln würden am Airport der Landeshauptstadt „lückenlos“ erfolgen, "bei allen relevanten Übergängen an den Landesgrenzen stichprobenartig".

Mehr Personal wird für die Covid-Kontrollen an Österreichs Grenzen aber nicht abgestellt, heißt es vom Innenministerium. Neben der Polizei sind aber noch rund 500 Soldaten im Einsatz, sagt ein Bundesheer-Sprecher.

Ausnahme für Pendler

Verwirrung gab es am Wochenende bei der Ausnahmeregelung für Pendler (darunter fallen auch regelmäßige Besuche zu familiären Zwecken). Für sie gilt weiterhin die 3-G-Regel. Die Ausnahme war allerdings widersprüchlich formuliert, weshalb die Novelle der Einreiseverordnung keine 24 Stunden nach Veröffentlichung am Sonntag schon wieder novelliert werden musste.

Um seinem Ärger Ausdruck zu verleihen, nahm Hörl eine sprachliche Anleihe bei seinem Ex-Parteiobmann Sebastian Kurz und meinte: "Bald kennt jeder jemanden, der sich nicht mehr auskennt."