Omikron: Zwei Reiserückkehrer aus Großbritannien in Tirol positiv

In Tirol sind zwei Reiserückkehrer aus Großbritannien positiv auf die Coronavirus-Variante Omikron getestet worden. Eine Sequenzierung der Innsbrucker Virologie kam zu diesem Ergebnis, teilte das Land mit. Die Betroffenen und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Damit lagen mit Stand Samstag neun Omikron-Fälle in Tirol vor, drei davon waren aktiv positiv.

Am Samstag sank indes die Zahl jener, die aufgrund einer Corona-Infektion stationär behandelt werden mussten, um 14 Personen auf 183. Auch auf den Intensivstationen machte sich eine leichte Entlastung bemerkbar. 60 Covid-Patienten wurden dort versorgt (minus vier). 334 Neuinfektionen standen 495 Genesene gegenüber, teilte das Land mit. Damit galten 4.788 Menschen als aktiv positiv.

Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag in Tirol laut AGES bei 342,6 und damit über dem Österreich-Wert von 271.