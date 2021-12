Nur noch 2G+ oder geboostert: strengere Einreisebestimmungen ab Montag

Ab Montag ist die Einreise nach Österreich für alle Personen nur mehr mit gültigem 2-G-Nachweis möglich. Außerdem ist ein gültiger PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, vorzuweisen, wenn die Person noch keine Auffrischungsimpfung bekommen hat. Die Selbstisolation kann nur durch einen aktuellen PCR-Test oder den Nachweis einer Auffrischungsimpfung vermieden werden.

Wer über keinen gültigen 2G-Nachweis verfügt, muss sofort in Quarantäne und kann sich erst frühestens ab dem fünften Tag freitesten.

Ausnahmen

Ausgenommen von der Erfordernis eines 2-G-Nachweises sowie des zusätzlichen PCR-Tests bzw. der Auffrischungsimpfung sind Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Eine weitere Ausnahme gilt für Personen im schulpflichtigen Alter, unabhängig von der Staatsbürgerschaft: Diese Personengruppe darf mit dem Ninja-Pass oder einem Äquivalent einreisen. Kinder unter 12 Jahren sind ebenso ausgenommen, müssen aber wie ihre erwachsene Begleitperson in Quarantäne bzw. sich registrieren.

"Große Herausforderungen"

„Diese verschärften Einreisebestimmungen bringen große Herausforderungen mit sich, vor allem für Personen, welche über die Weihnachtsfeiertage ins Ausland reisen. Sie sind jedoch gerade zum jetzigen Zeitpunkt notwendig, um einer Ausbreitung von Omikron in Österreich entgegenzuwirken. Nur so können wir die aktuelle epidemiologische Entspannung in Österreich bestmöglich erhalten“, betont Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.