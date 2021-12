"Das Coronavirus ist nach wie vor gefährlich"

Die Taskforce soll die Corona-Situation laufend bewerten und auch operativ unterstützen. Es brauche dafür die wissenschaftliche Analyse aber auch die operativen Möglichkeiten. Die politischen Entscheidungen treffe auch weiterhin die Bundesregierung, so Bundeskanzler Karl Nehammer Samstagvormittag.

"Das Coronavirus ist nach wie vor gefährlich", stellt Nehammer klar. Auf das Weihnachtsfest solle man sich vorbereiten und sich vor den Feierlichkeiten testen lassen – das sei "eine probate Notwendigkeit". Der Bundeskanzler beschließt seine Ausführungen mit einem neuerlichen Impfappell an die Bevölkerung.

"Das Virus wird heimtückischer," sagt Gesundheitsminister Mückstein. Man werde noch mehr testen, sequenzieren und noch mehr impfen müssen.

Verteidigungsministerin Tanner bedankt sich bei den Soldaten, die bislang in der Pandemie mitgeholfen haben. Auch Tanner – wie Nehammer zuvor – lobt Striedinger und Reich in den Leitungspositionen der neuen Krisenkoordination.

Der Einsatz des Militärs an der Spitze in der Krisenkoordination habe sich auch im Ausland bewährt. Tanner bezieht sich hier auf die erfolgreiche Impfkampagne in Portugal.

Neue Covid-Medikamente noch vor Jahresende

Laut Reich werde man durch die Entwicklung neuer Covid-Medikamente "einen großen Meilenstein" erreichen. Erste Vertrage seien bereits unterzeichnet. Erste Lieferungen stehen noch vor Jahresende an.

Auf Nachfrage stellt Gesundheitsminister Mückstein aber klar – Medikamente seien keine Alternative zur Impfung.

Neues Krisenmanagement

Von der Neuaufstellung erwartet sich die Regierung ein strukturiertes Pandemiemanagement. Wissenschaftliche Analysen zu Infektionswellen sollen erstellt und mögliche Bedrohungsszenarien früher erkannt werden.

Ein Team "führender Experten aus Wissenschaft, operativer Umsetzung und Kommunikation" werde sich eben in der "Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination" (GECKO) organisieren, hieß es bereits Freitagnachmittag bei einem Hintergrundgespräch im Kanzleramt. Der KURIER berichtete dazu: