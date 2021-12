14 Tage Heim-Quarantäne: Ist das sinnvoll?

Klar sei: Omikron wird bald dominieren. Je nach Krankheitsverlauf gebe zwei mögliche Varianten für den Umgang: „Entweder Omikron ist so schlimm wie befürchtet – also dreimal so ansteckend wie Delta mit ähnlich schwerwiegenden Krankheitsverläufen. Dann kommen wir an einem allgemeinen Lockdown, auch für Schulen, nicht vorbei. Ist es aber sehr deutlich weniger krankmachend, werden wir alle schnell die Krankheit durchmachen, ohne dass die Spitäler überlastet werden.“ Wahrscheinlicher sei allerdings, dass Omikron ähnlich häufig wie Delta zu schwerwiegenden Verläufen führt.

„Wie sich die neue Variante auf Kinder auswirkt, ist schwer zu sagen. Die Berichte aus Norwegen und Dänemark zeigen uns noch nicht eindeutig, ob die Kinder wegen Omikron oder Infektionskrankheiten wie RS ins Spital aufgenommen werden und nur zufällig positiv auf Corona getestet wurden.“

Dominante Variante

Noch ist Omikron nicht dominant. Sobald sie die vorherrschende Variante ist, bringen strengere Quarantäneregeln nichts mehr, davon sind auch die überzeugt, die strengere Regeln derzeit noch gut heißen.

Doch jetzt gelten noch die alten Regeln – und die heißen etwa für die Schulen, dass sie offenbleiben müssen. Im Piaristengymnasium waren gestern ein paar Schüler vor Ort, das Gros blieb lieber zu Hause. Vorsichtshalber.