Epidemiologe Gartlehner: "Impfpflicht ist überfällig"

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Universität Krems sagt im Report, für Oberösterreich und Salzburg "ist epidemiologisch Feuer am Dach". Die derzeitigen hohen Infiziertenzahlen würden erst in einer Woche, zehn Tagen auf den Intensivstationen bemerkbar werden, und dort sei man jetzt schon am Limit. "Die einzige Lösung für die beiden Bundesländer ist der volle Lockdown", sagt Gartlehner. Man könne zwar "die Welle auch durchlaufen lassen", der Preis sei dann eine sehr hohe Sterberate, nicht nur bei Coronakranken, sondern auch bei anderen Kranken oder Unfallopfern.

Ängste wegen Impfpflicht seien "übertrieben"

Für "überfällig" hält Gartlehner eine Impfpflicht. Die Angst, dass bei einer Impfpflicht beispielsweise am Arbeitsplatz viele kündigen würden, sei übertrieben. In Frankreich habe man gesehen, dass ein Prozent gekündigt hätten. Er sei immer gegen eine allgemeine Impfpflicht gewesen, aus demokratiepolitischen Gründen, sagt Gartlehner. Aber mittlerweile habe er seine Meinung geändert. "Es ist die letzte Ressource, um die Welle zu brechen und vor allem die nächste Welle zu vermeiden."

Man müsse 85 bis 90 Prozent Immunität erreichen, um die Pandemie zu beherrschen.