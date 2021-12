Impfende Impfgegner: Weiterer Fall in Tirol

Den Nutzen von Impfungen in einem offenen Brief gemeinsam mit 197 anderen Ärzten in Zweifel ziehen und selbst Impfstellen betreiben: Diesen Spagat haben in Salzburg, wie berichtet, zwei Allgemeinmedizinerinnen geschafft – die eine Amtsärztin, die andere Kassenärztin.

Die Ärztekammer Salzburg hat aufgrund der KURIER-Recherchen Meldung an die Impfstoff-Disposition des Landes gemacht. Wie sich nun zeigt, gibt es auch in Tirol einen Hausarzt, der den offenen Brief unterschrieben hat und offiziell als Corona-Impfstelle registriert ist. Der Mediziner soll auch schon mehrfach bei Demos von Corona-Maßnahmengegnern aufgetreten sein.