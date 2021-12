Ärzte als Impfskeptiker: Was Ärztekammer und Intensivmediziner entgegnen

Rate ein Arzt seinen Patienten also systematisch von den Impfungen ab und es komme dadurch jemand zu Schaden, weil er eine schwere Covid-19-Infektion erleide und möglicherweise sogar daran versterbe, könne das zu einem Disziplinarverfahren und auch strafrechtlichen Konsequenzen führen. "Stellen Sie sich einen Sprengelarzt vor, der Tausenden Pateinten von der Impfung abrät und dadurch kommt es Covid-19-Todesfällen: Einem solchen Verhalten Einhalt zu gebieten, das sehe ich als meine Verpflichtung an - auch wenn ich Hunderte Drohmails erhalte, beschimpft und auf der Straße angepöbelt werde."

Szekeres betont, das in dem Brief nicht alle Informationen falsch seien. "Es stimmt, dass sich auch Geimpfte anstecken können. Aber sie sind in der Regel deutlich kürzer infektiös." Auch sei richtig, dass der Schutz vor Infektionen im Zeitverlauf zurückgehe, allerdings bleibe der Schutz vor schweren Erkrankungen hoch. Andere Aussagen weisen Szekeres und auch der Intensivmediziner Walter Hasibeder vom Krankenhaus Zams in Tirol zurück:

So heißt es in dem Brief: "Ob durch die Boosterimpfung ein weitergehender Schutz erzielt werden kann, ist ungewiss" - "Das stimmt nicht", entgegnet Szekeres. "Die bisherigen Daten zeigen eindeutig, dass drei Impfungen das Risiko für schwere Krankheitsverläufe deutlich reduzieren."