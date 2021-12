"Aktion scharf" gegen die Impfgegner-Ärzte

Kein Kassenvertrag

Auch zu einer Kündigung des Kassenvertrages könne es kommen. Das kündigte der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK, Andreas Huss, an. Kommen Patienten zu Schaden, könne das strafrechtliche Konsequenzen haben.

Disziplinarverfahren Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres reagierte unmissverständlich auf einen Offenen Brief von 199 Ärztinnen und Ärzten (0,4 Prozent von 48.000), die den Schutz der Impfungen anzweifeln und Behandlungsfreiheit fordern: „Die ärztliche Behandlungsfreiheit endet dort, wo wissenschaftliche Fakten verlassen werden und dadurch Patienten zu Schaden kommen.“ Dies habe ein Disziplinarverfahren zur Folge. In dem Brief wird auch behauptet, gesunde Menschen unter 65 ohne Risikofaktoren seien in der Regel nicht von einem schweren Covid-19-Verlauf betroffen. „Wir hatten gerade einen völlig gesunden 28-Jährigen auf der Intensivstation“, entgegnet Intensivmediziner Walter Hasibeder, Krankenhaus Zams in Tirol: „Am häufigsten betroffen sind derzeit die 30- bis 60-Jährigen. Und viele Menschen haben Risikofaktoren wie erhöhten Blutdruck oder Übergewicht.“