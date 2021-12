Braunau: Zu viele Hausärzte sind Impfgegner

Wie viele Hausärzte im Bezirk die Impfung ablehnen, ist unklar. Zumindest acht haben sich offen dazu bekannt. Die Dunkelziffer sei gewiss höher, sagt ein Insider. Mittlerweile kursiert die Zahl von 20. Bei rund 50 niedergelassenen Ärzten im Bezirk wären das 40 Prozent. Fakt ist, dass Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher (ÖVP) die Ärztekammer auf die Brisanz des Problems hingewiesen hat.

Niedriger Prozentsatz

"Dieses Problem ist eingegangen", bestätigt Peter Niedermoser, Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident. Wie viele Ärzte ihm "ein Dorn im Auge" sind, wollte auch er nicht sagen, nur so viel: "Wir haben 1.200 Kassenärzte und es betrifft nur einen ganz niedrigen einstelligen Prozentsatz." Gegen jene Fälle mit handfesten Beweisen gebe es eine rechtliche Vorgehensweise. Niedermoser betont jedoch, dass die Mehrheit der Hausärzte eine hervorragende Arbeit leiste.

Bereits im September ergriffen 27 Ärzte im Bezirk die Initiative, um die offenkundigen Lücken in den eigenen Reihen zu schließen. Sie erklärten sich bereit, auch praxisfremde Personen zu impfen. Somit gebe es ab sofort eine flächendeckende Möglichkeit zum Impfen, wurde die Aktion begründet. "Am Angebot liegt es also nicht", sagte damals Bezirksärztevertreter Clemens Schwarz.

Aktuell läuft im Bezirk Braunau ein nächste Offensive der Gemeinden mit impfwilligen Ärzten, die sich außerhalb ihrer Ordinationszeiten zur Verfügung stellen. Ihnen werden zur Entlastung Räume zur Verfügung gestellt und administrative Arbeiten, etwa bei der Anmeldung, abgenommen. "Wir möchten das Schlusslicht anbringen", sagt Bürgermeistersprecher Leimer.