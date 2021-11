Niedergelassene Mediziner sehen sich wegen Corona vor vielen Hindernissen

Die Covid-19-Pandemie sorgt nicht nur in Spitälern, sondern auch bei niedergelassenen Ärzten für Hindernisse. "Jeder Patient braucht viel mehr Zeit", sagte Allgemeinmedizinerin Naghme Kamaleyan-Schmied bei einer Pressekonferenz der Ärztekammer am Donnerstag. Niedergelassene Mediziner forderten unter anderem ein Parkpickerl für Ärzte in Wien sowie ein Dispensierrecht - sodass Ärzte ihren Patienten Medikamente geben können -, um den neuen Alltag in ihren Praxen zu erleichtern.

Auch am Land und in der Höhe sei man mit Covid-19 gut ausgelastet, stellte der Tiroler Arzt Edgar Wutscher fest, denn Allgemeinmediziner übernehmen die Betreuung von 90 Prozent der Corona-Positiven. Dadurch hat sich auch die Arbeitsweise verändert. Viele Patientinnen und Patienten hätten Angst vor Covid oder der Impfung dagegen. "Jeder Patient braucht viel mehr Zeit", erklärte Kamaleyan-Schmied, die in Wien-Floridsdorf eine Ordination betreibt. Gespräche - etwa Impfaufklärungen - seien von großer Bedeutung. Auch Long Covid-Patienten würden mit ihren langwierigen Erkrankungen viel Zeit benötigen. Die Ärztin erkennt außerdem eine Zunahme an Depressionen.