Gecko-Sitzung: Neuer Lockdown für alle ist (vorerst) kein Thema

Fest steht: Die Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch. Die Zahl der bestätigten Fälle hat sich binnen einer Woche in Österreich verfünffacht.

In dem Zusammenhang sprach Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Sonntag die Impfpflicht an: Diese könne nur kommen, wenn die Vakzine entsprechende Wirksamkeit besitzen, denn nur dann sei die Impfpflicht auch verfassungskonform. Danach sehe es „nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand“ aus. Auch, was Omikron betreffe.

Edtstadler: „Selbstverständlich werden wir permanent und auch nach Inkrafttreten anschauen müssen, ist die Impfung wirksam und kann sie auch schützen.“