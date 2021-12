Popper mit Prognose: Talsohle erreicht, Infektionszahlen steigen jetzt wieder

Der vergangene Lockdown hat für eine Verschnaufpause gesorgt, die Infektionszahlen sind zuletzt gesunken. Simulationsforscher Nikolaus Popper, der Mitglied im Prognosekonsortium ist, sagt jetzt: "Wir haben die Talsohle erreicht. Jetzt geht es nach oben." Die Infektionszahlen würden nun wieder steigen. "Wir schnell und wie hoch ist eine andere Sache."

Das Prognosekonsortium will heute noch einen Bericht mit genauen Zahlen präsentieren.

Der Trend ist aber klar: Omikron wird die dominierende Variante in Österreich - das sei lediglich eine Frage von Tagen, sagt Popper. "Das steht vor der Tür und wird jetzt relativ schnell passieren." In Wien hat Omikron die vorige Variante, Delta, bereits überholt. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen gehen in der Bundeshauptstadt auf Omikron zurück.