Triage in der Intensivmedizin: Wer im Ernstfall ein Bett bekommt

In Deutschland ist die Rechtslage inklusive Diskriminierungsverbot ganz ähnlich. Trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht nun entschieden, dass die Regelungen für die Triage präzisiert werden müssen.

Eine solche Klarstellung könnte man auch in Österreich überlegen – aber ist das notwendig? Bezemek ist skeptisch. „Je konkreter die Regelung, desto geringer die Flexibilität. Gerade im intensivmedizinischen Bereich braucht es ein hohes Maß an fachlich begründetem Ermessen durch Ärzte. Sie in ein allzu enges Korsett zu stecken, kann für alle Beteiligten nachteilig ausfallen“, sagt der Jurist. Denn: „Das Leben ist immer kreativer als der Gesetzgeber.“ Wichtig sei, dass die ärztliche Einschätzung und der Anspruch des Patienten, nicht diskriminiert zu werden, in Einklang sind.

Triageteam in Salzburg: Die Erfahrungen

Es war Mitte November. Von einem Lockdown wollte die Politik damals noch nichts wissen, obwohl die Infektionszahlen speziell in Salzburg und in Oberösterreich steil in die Höhe schossen. Damit war verbunden, dass die Intensivstationen an die Kapazitätsgrenzen gelangten. In Salzburg waren zu diesem Zeitpunkt 31 von 51 für Covid-Patienten vorgesehene Intensivbetten belegt.

Diese schwierige Situation bewegte die Salzburger Landeskliniken (SALK) zu einem Schritt, der in ganz Österreich für Aufsehen sorgte. Es wurde ein sechsköpfiges Triagierungsteam nominiert, das aus fünf Fachmedizinern und einer Juristin zusammengesetzt worden war. Der Auftrag: Im Fall der Fälle müsste dieses Team entscheiden, welche Patienten noch intensivmedizinisch behandelt werden können oder müssen – und welche nicht. Damit war man an einem Punkt angelangt, vor dem man sich seit Beginn der Pandemie immer gefürchtet hatte: die Notwendigkeit einer Triage, die von Ärzten die Entscheidung abverlangt, wen sie behandeln, wenn plötzlich zu wenige Intensivbetten vorhanden sind.