Entscheidung über Leben und Tod: Was Sie über die Triage wissen müssen

KURIER: Die Triage hat ihre Wurzeln in der Militärmedizin und wurde erstmals in den Napoleonischen Kriegen angewandt. Bei der Auswahl von Verwundeten stand die Frage im Vordergrund, wer die besten Überlebenschancen hat und wer am Schlachtfeld zum Sterben zurückgelassen wird. Scheuen wir uns deswegen, den Begriff der Triage zu verwenden?

Christiane Druml: Eine schwierige Frage, weil ich nicht glaube, dass jeder ein historisches Wissen besitzt und sich unter dem Begriff etwas Genaues vorstellen kann. Zudem müssen Entscheidungen mit knappen Ressourcen immer getroffen werden. Im Prinzip ist jede medizinische Entscheidung auch eine Entscheidung über Leben und Tod: Wie werde ich behandelt? Gibt es die richtige Therapie für mich? Das betrifft nicht nur die Situation der Pandemie, sondern generell. Eventuell hat der Begriff in den vergangenen Monaten ein Eigenleben bekommen und lässt einige vermuten, dass er sozusagen nichts Gutes verheißt. Letztlich ist nichts anderes damit gemeint, als dass eine Entscheidung getroffen werden muss, welcher Patient behandelt wird.

Das Ziel ist mit einer Triage mehr Menschenleben zu retten als ohne?

Ja, sicher, davon muss man ausgehen. Was wir mit dem Begriff verbinden und woran wir uns gut erinnern, ist der Beginn der Pandemie in der Lombardei sowie in Elsass und Lothringen. Damals waren besonders viele Menschen gleichzeitig Intensivmedizin-bedürftig und die Krankenhäuser hatten keine Kapazitäten, so viele Menschen gleichzeitig zu behandeln. Deswegen mussten Patienten ausgeflogen und in anderen Regionen behandelt werden. Generell muss man sagen: Nicht nur die Anzahl der Intensivbetten ist in einer Pandemie begrenzt – das betrifft auch das Personal, das diese Intensivbetten betreut und die Menschen dort behandelt. Ärzte und Pflegepersonal haben eine sehr lange Ausbildung und es gibt eigene Spezialisierungen. Vor allem für die Beatmung und die Behandlung von Patienten, die ein Organversagen haben, braucht es viel Wissen und Erfahrung.

Es gibt keine „freien“ Intensivbetten, weil sie eine so teure und aufwändige Ressource sind. Im Normalfall gibt es eine kleine Anzahl von Intensivbetten, die für Unfälle oder Katastrophen freigehalten werden, aber alle anderen werden für große Operationen verplant, wo man Intensivbetten für ein paar Tage nach der Operation braucht. Das heißt, im Normalfall wird diese Ressource immer gut gesteuert, es geht sich immer aus. In der Pandemie aber haben wir das Problem, dass unser Gesundheitssystem die Anzahl der Intensivbetten als Richtwert für Maßnahmen ansieht. Wir haben diese magische Zahl der 600 Intensivbetten, die in dieser Menge das größte Problem darstellen, da man hier nicht mehr weitergehen kann, ohne das gesamte Gesundheitssystem zu gefährden. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir die Endsituation – das Intensivbett – als Maß aller Dinge gesehen haben. Dabei müssten vom Staat schon viel früher Maßnahmen getroffen werden, damit es erst gar nicht so weit kommt und die Intensivbetten knapp werden und es damit auch zu dramatischen Folgen führt.